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Тарасова назвала прекрасной идеей возможный матч между игроками КХЛ и НХЛ

Тарасова: матч между игроками КХЛ и НХЛ — это прекрасная идея
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Фото: Спорт-Экспресс/Федор Успенский
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова положительно оценила возможность проведения матча между игроками российской Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соответствующее заявление она сделала в ходе беседы с газетой «Спорт-Экспресс».

О возможности проведения такого матча стало известно 18 марта по итогам телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Сообщается, что американский президент положительно оценил идею российского коллеги о проведении совместной игры между спортсменами двух лиг.

«Это прекрасная идея и шаг! Прекрасно, что Путин и Трамп общаются друг с другом. Надеюсь, что мы будем в хороших отношениях с Америкой. Отлично, что наши ребята будут играть», — отметила тренер.

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В ходе состоявшихся телефонных переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. Кроме того, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал российским военным соответствующую команду.

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