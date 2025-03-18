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В КБР выявили аферы с детскими выплатами на сумму более 101 млн рублей

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Фото: Global Look Press/Belkin Alexey
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 человек из Кабардино-Балкарской республики (КБР) и жительницы Северной Осетии, которых обвиняют в хищении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет на сумму свыше 101 млн рублей. Об этом 18 марта сообщило МВД по республике.

По данным следствия, мошенничество заключалось в обходе одного из условий назначения пособия, а именно — занятости родителей. Злоумышленники, желая воспользоваться социальной поддержкой, подделали документы о своей трудовой деятельности, после чего на их счета начали поступать денежные средства.

«Общая сумма причиненного государству ущерба за период с июля 2022 года по октябрь 2023 года превысила 101 млн рублей», — указано на сайте ведомства.

Кроме того, оперативники выявили попытку незаконного получения жительницей КБР ежемесячного пособия в размере свыше 560 тыс. рублей. Она зарегистрировалась в Нарьян-Маре Архангельской области, чтобы получить увеличенную выплату на ребенка.

Материалы уголовного дела направили в прокуратуру.

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Полиция 6 января установила два новых факта хищений с помощью фальшивых свидетельств о рождении. Так, обманным путем бюджетные деньги получили в 59 регионах России. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия или материнский капитал в 59 субъектах РФ. По этим фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечены 217 лиц.

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