Убившую сына и спрятавшую тело в чемодане женщину приговорили к 18 годам колонии

Жительницу Перми, которая убила девятилетнего сына, поместила тело в чемодан и оставила у мусорных баков, приговорили к 18 годам колонии общего режима. Об этом 18 марта сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Государственное обвинение запрашивало 19 лет тюремного заключения, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как сотрудничество женщины со следствием и ее искреннее признание вины.

В свою очередь защита не согласилась с вынесенным наказанием и просила суд учесть тяжелую жизненную ситуацию обвиняемой. Адвокат отметил, что общая сумма долгов женщины составляет около 50 млн рублей.

В июле прошлого года в Ленинском районе Перми обнаружили чемодан с трупом ребенка. У погибшего были выявлены признаки насильственной смерти и колото-резаные раны тела, а также симптомы асфиксии. СК России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Позднее следствие установило, что подозреваемой в убийстве является 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова, а потерпевший девятилетний ребенок являлся ее сыном. В ходе допроса женщина рассказала следователям, что убила сына из-за долгов. Она планировала совершить самоубийство, но не хотела, чтобы ребенок оставался один.