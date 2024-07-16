Убийство ребенка в Перми: мать оставила тело мальчика в чемодане на помойке

В пятницу, 12 июля, в Перми местный житель обнаружил тело девятилетнего мальчика на контейнерной площадке в чемодане. Как стало известно позднее, таким образом избавиться от трупа решила местная жительница. После содеянного она скрылась. Все подробности произошедшего, мотивы женщины и последние новости — в материале «Известий».

Убийство мальчика в Перми: что произошло, расследование

Утром 12 июля в Ленинском районе города Пермь местный бездомный житель во время обследования помойки обнаружил чемодан, в котором был спрятан труп ребенка. Мужчина сразу отправился в полицию. Следователи выявили на теле убитого девятилетнего мальчика признаки насильственной смерти, колото-резаные раны и следы удушения.

Следственный комитет России (СК) сразу же возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

После изучения камер наблюдения в округе под подозрение попала 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова, являющаяся матерью убитого. На кадрах было видно, как она полтора часа катает чемодан ночью по городу и потом направляется в сторону мусорных контейнеров.

Помойка, в которой был оставлен ребенок в чемодане в Перми Фото: ИЗВЕСТИЯ

После избавления от трупа женщина сразу исчезла и была обнаружена только сутки спустя. Сообщалось, что она не покинула город, а пряталась в одном из зданий. Однако женщина отрицала свою вину на протяжении нескольких дней.

В результате следственных мероприятий было установлено, что убийство произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире женщины, расположенной в Мотовилихинском районе. Она задушила сына, а затем нанесла по телу несколько ударов ножом. Предположительно, женщина не осознавала, что сын уже мертв. В чемодане на помойке женщина оставила труп для сокрытия следов преступления.

В понедельник, 15 июля, Ирина Шатова была заключена под стражу до 12 сентября.

Почему мать убила сына в Перми

Следователи опросили соседей и знакомых семьи, которые говорили, что мать и сын были неразлучными. Предполагалась, что убийство она совершила из-за психического расстройства. Вскоре стало известно о долгах, которые были у Ирины Шатовой. Женщина собиралась совершить самоубийство, но при этом не хотела, чтобы ее сын остался сиротой, поэтому и убила его. Идею суицида женщина в конечном итоге отбросила, поняв, что ее долги лягут на родителей.

Обвиняемая в убийстве собственного ребенка Ирина Шатова Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мать мальчика официально нигде не работает, однако она занималась трейдингом. Ее среднемесячный доход составлял порядка 100 тыс. рублей, 98 тыс. из которых она отдавала по обязательствам. Отец уехал в США около двух лет назад и, предположительно, должен был перевезти туда Ирину и их сына, но этого так и не произошло.

Что грозит матери за убийство сына в Перми

В беседе с «Известиями» 15 июля адвокат из коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев рассказал, что женщине грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, по ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальная ответственность — пожизненный срок, однако женщине нельзя предъявить такое обвинение.

Вместе с этим ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы при условии активного содействия следствию в расследовании и раскрытии преступления, а также при наличии иных смягчающих наказание обстоятельств. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель дополнительного профобразования адвокатов ЮК «Институт УДО» Игорь Ивлев.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Стоит отметить, что до начала заседания следователь отдела по Ленинскому району Павел Сатюков рассказал, что Ирине Шатовой провели психиатрическую экспертизу, которая выявила у нее психопатическое расстройство.

«Особенные отношения были между матерью и сыном психопатического характера. Она не отпускала его в детский сад, школу, он мало общался со сверстниками», — рассказал следователь журналистам. По его словам, Шатова воспринимала ребенка как часть себя, а его убийство — как суицид.

Что с девочкой, которую сожгли в Перми

Год назад Пермь уже потрясла новость о жестоком убийстве подростка. В июле 2023 года в поселке Октябрьский школьник облил бензином и поджег свою 16-летнюю подругу Ярославу Шихову. Девочку нашли недалеко от дома обвиняемого сотрудники железной дороги и вызвали врачей. Школьница получила ожоги 2–3-й степени, а площадь поражения тела составила 80–85%. В больнице пострадавшая находилась с 9 июля в крайне тяжелом состоянии и 18 июля скончалась.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Против убившего девушку подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а после смерти школьницы статью переквалифицировали на более тяжкую — «Убийство с особой жестокостью».