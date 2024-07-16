Убийство ребенка в Перми: мать оставила тело мальчика в чемодане на помойке
В пятницу, 12 июля, в Перми местный житель обнаружил тело девятилетнего мальчика на контейнерной площадке в чемодане. Как стало известно позднее, таким образом избавиться от трупа решила местная жительница. После содеянного она скрылась. Все подробности произошедшего, мотивы женщины и последние новости — в материале «Известий».
Убийство мальчика в Перми: что произошло, расследование
Утром 12 июля в Ленинском районе города Пермь местный бездомный житель во время обследования помойки обнаружил чемодан, в котором был спрятан труп ребенка. Мужчина сразу отправился в полицию. Следователи выявили на теле убитого девятилетнего мальчика признаки насильственной смерти, колото-резаные раны и следы удушения.
Следственный комитет России (СК) сразу же возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).
После изучения камер наблюдения в округе под подозрение попала 34-летняя жительница Перми Ирина Шатова, являющаяся матерью убитого. На кадрах было видно, как она полтора часа катает чемодан ночью по городу и потом направляется в сторону мусорных контейнеров.
Помойка, в которой был оставлен ребенок в чемодане в Перми
После избавления от трупа женщина сразу исчезла и была обнаружена только сутки спустя. Сообщалось, что она не покинула город, а пряталась в одном из зданий. Однако женщина отрицала свою вину на протяжении нескольких дней.
В результате следственных мероприятий было установлено, что убийство произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире женщины, расположенной в Мотовилихинском районе. Она задушила сына, а затем нанесла по телу несколько ударов ножом. Предположительно, женщина не осознавала, что сын уже мертв. В чемодане на помойке женщина оставила труп для сокрытия следов преступления.
В понедельник, 15 июля, Ирина Шатова была заключена под стражу до 12 сентября.
Почему мать убила сына в Перми
Следователи опросили соседей и знакомых семьи, которые говорили, что мать и сын были неразлучными. Предполагалась, что убийство она совершила из-за психического расстройства. Вскоре стало известно о долгах, которые были у Ирины Шатовой. Женщина собиралась совершить самоубийство, но при этом не хотела, чтобы ее сын остался сиротой, поэтому и убила его. Идею суицида женщина в конечном итоге отбросила, поняв, что ее долги лягут на родителей.
Обвиняемая в убийстве собственного ребенка Ирина Шатова
Мать мальчика официально нигде не работает, однако она занималась трейдингом. Ее среднемесячный доход составлял порядка 100 тыс. рублей, 98 тыс. из которых она отдавала по обязательствам. Отец уехал в США около двух лет назад и, предположительно, должен был перевезти туда Ирину и их сына, но этого так и не произошло.
Что грозит матери за убийство сына в Перми
В беседе с «Известиями» 15 июля адвокат из коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев рассказал, что женщине грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, по ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальная ответственность — пожизненный срок, однако женщине нельзя предъявить такое обвинение.
Вместе с этим ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы при условии активного содействия следствию в расследовании и раскрытии преступления, а также при наличии иных смягчающих наказание обстоятельств. Об этом «Известиям» рассказал преподаватель дополнительного профобразования адвокатов ЮК «Институт УДО» Игорь Ивлев.
Стоит отметить, что до начала заседания следователь отдела по Ленинскому району Павел Сатюков рассказал, что Ирине Шатовой провели психиатрическую экспертизу, которая выявила у нее психопатическое расстройство.
«Особенные отношения были между матерью и сыном психопатического характера. Она не отпускала его в детский сад, школу, он мало общался со сверстниками», — рассказал следователь журналистам. По его словам, Шатова воспринимала ребенка как часть себя, а его убийство — как суицид.
Что с девочкой, которую сожгли в Перми
Год назад Пермь уже потрясла новость о жестоком убийстве подростка. В июле 2023 года в поселке Октябрьский школьник облил бензином и поджег свою 16-летнюю подругу Ярославу Шихову. Девочку нашли недалеко от дома обвиняемого сотрудники железной дороги и вызвали врачей. Школьница получила ожоги 2–3-й степени, а площадь поражения тела составила 80–85%. В больнице пострадавшая находилась с 9 июля в крайне тяжелом состоянии и 18 июля скончалась.
Против убившего девушку подростка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», а после смерти школьницы статью переквалифицировали на более тяжкую — «Убийство с особой жестокостью».