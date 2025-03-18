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В США отвергли возможность возвращения статуи Свободы Франции

Белый дом: французы должны благодарить США за то, что не говорят на немецком
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Фото: Global Look Press/John Nacion
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Статуя Свободы не будет когда-либо передана Франции. Именно благодаря США французы не говорят на сегодняшний день по-немецки. Об этом 17 марта заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга, трансляция которого опубликована на YouTube-канале резиденции президента Соединенных Штатов.

«Мой совет этому неназванному французскому политику низкого уровня — напомнить им, что только благодаря Соединенным Штатам Америки французы сейчас не говорят по-немецки, поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране», — сказала она.

Таким образом Ливитт прокомментировала требование депутата Европарламента от Франции Рафаэля Глюксмана к США вернуть статую Свободы.

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Ранее, 10 марта, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил «Известиям», что страна потеряла независимость и суверенитет из-за некомпетентности властей. По его словам, назревает вопрос о легитимности французского лидера Эммануэля Макрона.

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