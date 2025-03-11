Внук Шарля де Голля заявил о потере суверенитета Франции
Франция потеряла независимость и суверенитет из-за некомпетентности властей. Об этом 10 марта заявил «Известиям» внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.
«Я думаю, мой дед был бы потрясен, увидев сегодняшнее состояние Франции, потому что страна потеряла свой суверенитет, свою независимость, свое величие и даже свое политическое равновесие. <…> Надо сказать, что сегодня политический класс некомпетентен, не имеет видения и программы», — отметил он.
По словам Пьера де Голля, из-за этого страдает французский народ. Он подчеркнул, что возникает вопрос о легитимности президента страны Эммануэля Макрона.
«Сегодня мы даже задаемся вопросом о легитимности президента Макрона, который, будь он настоящим голлистом, ушел бы в отставку», — уточнил он.
Пьер де Голль также добавил, что французский лидер не понимает, что необходимо стране и Европе в целом в долгосрочной перспективе.
Накануне лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон намеренно лжет о якобы российской угрозе для Евросоюза (ЕС) ради того, чтобы манипулировать общественным мнением и отвлечь внимание от проблем Франции. По его словам, страна находится «на грани валютного кризиса».