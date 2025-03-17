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Трамп пригрозил Ирану последствиями за каждый выстрел хуситов

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Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет нести ответственность за атаки, совершаемые йеменскими хуситами. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 17 марта.

«С этого момента каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, именно Иран стоит за вооружением и финансированием хуситов, а также организацией их действий.

«Они диктуют им каждый шаг, дают оружие, снабжают деньгами и сверхсовременной военной техникой, и даже так называемыми разведывательными данными», — утверждает глава государства.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что Иран не утратил контроль над хуситами и лишь играет роль жертвы «террористов-изгоев».

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15 марта Трамп заявил, что отдал приказ американским военнослужащим о начале боевых действий против хуситов в Йемене. Позже, 16 марта, телеканал Al Masirah заявил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена.

В тот же день в движении йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявили, что в ответ на это выйдут на новый уровень эскалации. По последним данным, в результате ударов США по Йемену погибли 53 человека.

17 марта помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что США намерены применять «подавляющую смертоносную силу» в отношении йеменских хуситов, пока не достигнут поставленных целей.

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