США заявили о намерении применять «подавляющую смертоносную силу» против хуситов

США намерены применять «подавляющую смертоносную силу» в отношении йеменских хуситов, пока не достигнут поставленных целей. Об этом 17 марта сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Мы будем использовать подавляющую смертоносную силу до тех пор, пока не достигнем своих целей», — заявил он во время брифинга, транслировавшегося YouTube-каналом CBS News.

Центральное командование вооруженных сил (ВС) США 15 марта заявило о начале крупномасштабной операции в Йемене.

16 марта пресс-служба министерства здравоохранения Йемена сообщила, что число погибших в результате атаки США возросло до 53 человек, ранения получили 98 человек. Телеканал Al Masirah 16 марта сообщил, что армия США нанесла авиаудар по электростанции в Дхаяне в провинции Саада в северной части Йемена. Позднее в этот же день йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что выйдут на новый уровень эскалации, если США продолжат бомбардировки по территории Йемена.