СМИ сообщили об обучении военных ВСУ правилам поведения в плену

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ввели курс по правилам поведения в плену в ходе боев в Курской области. Об этом 17 марта рассказали в российских силовых структурах.

Уточняется, что данную информацию удалось получить в ходе допроса пленного ВСУ. Он рассказал, что специальный курс ввели на фоне поражений украинской армии в Курской области.

«Преподаватели учебного курса признавали, что большинство солдат ВСУ насильно мобилизованы, при первой же возможности они сдадутся в плен, где не должны рассказать лишнего», — приводит сообщение ТАСС.

12 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в пункте управления курской группировкой Вооруженных сил России отметил необходимость отношения к пленным украинским боевикам в Курской области как к террористам. Он также напомнил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными.