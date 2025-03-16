Средства ПВО за ночь уничтожили 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в течение ночи 31 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над четырьмя российскими регионами. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Воронежской области, девять — над Белгородской областью, пять над — Ростовской и еще один дрон — над Курской.
В Минобороны РФ 15 марта сообщили об уничтожении трех БПЛА: двух — над Брянской областью и одного — над акваторией Черного моря. Дроны были сбиты в период с 7:45 до 8:10 мск.