Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью и Черным морем
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью и акваторией Черного моря. Об этом 15 марта сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два БпЛА — над акваторией Черного моря и один БпЛА — над территорией Брянской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотники уничтожили в период с 7:45 до 8:10 по московскому времени.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 126 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами.