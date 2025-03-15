В центре Москвы автомобиль отбросило на пешеходов в результате ДТП
В результате столкновения двух автомобилей в Москве одно из транспортных средств отбросило на пешеходов. Об этом 15 марта сообщил источник «Известий».
По его словам, ДТП произошло на Кожевничевской улице. Он уточнил, что врачи осматривают шестерых человек.
Другие подробности выясняются.
В Нижегородской области 15 марта мужчина погиб в результате столкновения двух большегрузов. Уточнялось, что авария произошла вблизи поселка Пыра на трассе М7 Москва — Казань.