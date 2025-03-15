Уничтожение 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 «Молот» и ББМ «Senator» ВСУ в районе н.п. Олешня на Курском направлении

Уничтожение 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 «Молот» и ББМ «Senator» ВСУ в районе н.п. Олешня на Курском направлении

2025-03-15T20:24:48+03:00

2025-03-15T20:25:41+03:00

2025-03-15T20:25:42+03:00

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