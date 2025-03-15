В Италии назвали военной ошибкой вторжение ВСУ в Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область стало военной ошибкой. Об этом 15 марта сообщил обозреватель Джанлука Ди Фео.

«Украинское наступление в Курской области было военной ошибкой и очень рискованной политической авантюрой», — написал он в статье для газеты La Repubblica.

Он добавил, что совершенный ход «поглотил человеческие ресурсы и ценную военную технику, которую Киеву сложно восполнить».

По его словам, украинские власти хотели использовать нападение на регион как одну из карт в переговорах о возможном обмене территориями. При этом обозреватель подчеркнул, что ход стал выигрышным для Москвы.

Ди Фео отметил, что временный подъем боевого духа ВСУ можно назвать единственным положительным аспектом операции. По его словам, украинская сторона надеялась на положительный исход, однако «надежды» разбились по возвращении в Белый дом президента США Дональда Трампа.

Ранее, 14 марта, президент РФ Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, подчеркнул российский президент. Путин таким образом отреагировал на призыв президента США Дональда Трампа, который предложил «пощадить» украинские формирования в Курской области.