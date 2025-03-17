События недели в фотографиях: Путин в Курской области, визит Уиткоффа в Москву, протесты в Сербии

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на МКС международный экипаж с россиянином в составе. Вместе с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым на станцию прибыли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт JAXA Такуя Ониси. Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»