События недели в фотографиях: Путин в Курской области, визит Уиткоффа в Москву, протесты в Сербии

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на МКС международный экипаж с россиянином в составе. Вместе с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым на станцию прибыли астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японский астронавт JAXA Такуя Ониси. Что еще значимого случилось за последнюю неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото: TASS/Terry Renna
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Объединенной группировки войск на командном пункте Министерства обороны в Курской области. О ходе спецоперации Путину доложили начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской
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Фото: REUTERS/Phil Noble
У северо-восточного побережья Великобритании столкнулись нефтяной танкер Stena Immaculate и контейнеровоз Solong. В результате аварии погиб один моряк. Британские власти задержали капитана контейнеровоза, которым оказался россиянин Владимир Мотин
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Фото: REUTERS/SAUL LOEB
Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) на встрече в Канаде пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня с Украиной
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Полное лунное затмение прошло впервые в 2025 году
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Фото: REUTERS/Mitar Mitrovic
В Сербии состоялись самые массовые протесты за время президентства Александра Вучича. По официальным данным, на демонстрации в Белграде вышли около 107 тыс. человек. Неправительственные организации и оппозиция сообщили об 1 млн участников митингов
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
В Индии прошел знаменитый фестиваль красок Холи, который символизирует приход весны и начало Нового года по индийскому календарю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Манеже прошла четвертая Московская неделя моды
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Фото: REUTERS/Mads Claus Rasmussen
На парламентских выборах в Гренландии победила оппозиционная либеральная партия Demokraatit, выступающая за независимость от Дании
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Фото: TASS/Zuma
Традиционный праздник огня «Лас Фальяс» прошел в испанской Валенсии
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