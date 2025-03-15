Боец ВС РФ сбил из ружья дрон-камикадзе при атаке на ТОС-2
Российский военнослужащий из дробовика сбил украинский дрон-камикадзе, атаковавший расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 группировки войск «Центр». Кадры уничтожения беспилотника 15 марта публикуют «Известия».
На видео бойцы группы огневой поддержки замечают приближение беспилотника.
«Врассыпную!» — кричит один из военных, после чего раздаются выстрелы.
Через мгновение один из бойцов поражает цель из дробовика, и дрон взрывается в воздухе.
Во время массированной атаки беспилотников на Подмосковье 11 марта бывший полицейский Александр сбил один из дронов выстрелом из ружья, чтобы не допустить пролета дрона к городу. Мужчина заявил, что его подготовка в полиции и опыт обращения с оружием помогли произвести точный выстрел в темное время суток.