«Обучение тогда происходило в бою, не было времени на полигонах отрабатывать»

Взламывать укрепрайоны ВСУ на юге ДНР помогают танки и 130-мм артиллерийские орудия советского образца. Они не уступают по дальности новым западным артсистемам. Сейчас ВСУ на красноармейское направление перебрасывают всё больше подразделений БПЛА, но добиться перелома в ходе боевых действий не могут. О том, какой прием стал основным в работе танкистов и как артиллеристы используют преимущества проверенной временем техники, — в репортаже «Известий».

Армейский «кабриолет»

Дорога к фронту сегодня абсолютно непохожа на то, как она выглядела раньше. Основным транспортом стали «кабриолеты», как шутят военнослужащие. С автомобилей снимают двери и срезают части крыш, чтобы стрелкам-наблюдателям было проще работать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Два бойца с ружьями или автоматами без дульных тормозов-компенсаторов (верный признак использования патронов, снаряженных дробью) сегодня почти неотъемлемая часть движения даже на расстояние 15–20 км от фронта. По дороге едут багги, квадроциклы, мотоциклы и всевозможные виды переделок автомобилей: от тех, которые на передовой самостоятельно создают бойцы, до узнаваемых изделий ремонтных подразделений группировки «Центр», которые поставлены на поток. Почти весь транспорт ощетинился антеннами РЭБ различных форм и размеров. Но, как правило, средства радиоэлектронной борьбы могут лишь замедлить дроны врага, а последнее слово остается за кинетическим поражением — проще говоря, за стрелком.

На командном пункте танкистов 1-й Славянской бригады группировки «Центр» в режиме реального времени на десятке экранов наблюдаем сразу несколько участков фронта. На одном из них видно, как опорный пункт врага в застройке одного из поселков «разбирают» огнем танковой пушки, и почти сразу после этого вперед проходит штурмовая группа. Переговоров мы не слышим. Но эту же картинку на своем пункте видит командир роты, он и управляет огнем, старшие начальники не вмешиваются, а по окончании эпизода офицер выдвигается к нам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Наше штурмовое подразделение попросило сделать огневой налет по двум улицам. Ночью противник привез туда на боевой бронемашине личный состав, который рассредоточился и не дает зайти в населенный пункт. Сейчас мы прямо онлайн видим продвижение нашей пехоты, — объясняет у экрана командир танковой роты капитан Котляров Данил Александрович.

1-я бригада до интеграции в ВС РФ была подразделением Народной милиции ДНР, которое ведет свою историю от отрядов ополчения, оборонявших Славянск в 2014 году. За это она получила почетное наименование «Славянская».

Как работают танки с закрытых позиций

Ставшая сегодня основным приемом в применении танков стрельба на большие дистанции непрямой наводкой применялась украинскими боевиками во время действия Минских соглашений. Тогда классическая артиллерия была отведена от линии боевого соприкосновения под контролем ОБСЕ, а танки оставались вне контроля наблюдателей. После этот прием освоили подразделения ДНР, и уже в ходе СВО, когда украинские войска получили с Запада большое количество противотанковых средств, он распространился по всей нашей армии.

— Большая часть нашей работы происходит с закрытых огневых позиций, потому что сейчас очень «грязное небо». Украина теряет свой боевой потенциал в ствольной артиллерии и начинает применять больше дронов. Если в прошлом месяце их прилетало два-три за час, то сегодня 10. Плюс боевики начали применять БПЛА с управлением по оптоволокну, — рассказывает капитан Котляров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По его словам, на данном направлении нашим войскам противостоят такие элитные украинские подразделения БПЛА, как батальоны «Мадьяра» и «К2».

С начала применения такой тактики офицер с бумажной картой и линейкой находился рядом с огневой позицией, а с появлением первых малых БПЛА танкисты начали использовать их для корректировки. В то время часто летали сами командиры рот и взводов.

— Много дронов потерял, но обучение тогда происходило в бою, не было времени на полигонах отрабатывать, — отметил офицер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сегодня уже во многих танках есть интернет, чем обеспечивается стабильная связь и быстрая передача данных. При этом всегда в готовности есть экипажи для поддержки бронегрупп, готовые выйти в прямой контакт с противником. Для таких задач отбираются наиболее опытные и психологически готовые танкисты.

Сам Данил Котляров пошел в ополчение в 18 лет в 2014 году и с того времени беспрерывно находится в боевых подразделениях. За эти годы он получил большое количество наград ДНР и РФ. А за штурм Авдеевки награжден орденом Мужества.

Из артиллериста — в танкиста

В сегодняшнем боевом эпизоде впервые в качестве танкиста участвовал старший наводчик Иван Начметов. До этого он был наводчиком буксируемого орудия МТ-12 «Рапира».

— Быть танкистом намного легче, поскольку в отличие от противотанковой пушки в танке всё делают механизмы, а кроме того, он еще и везет свой экипаж, — рассказал он, улыбаясь и собственной шутке, и тому, что его первая боевая работа прошла гладко, без происшествий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Родом он из Старобешевского района ДНР и пошел в армию в 18 лет. Когда началась война на Донбассе, ему было 13, поэтому Иван уже почти не помнит мирную жизнь.

— Из-за этих неонацистов мирные страдают. Они стреляют по мирным гражданам, которые ничего плохого не делают. Просто человек идет, а они, оттого что на дроне садится батарейка, берут и целенаправленно отправляют его на гражданского человека, — отметил старший наводчик.

Преимущества орудия М-46

С артиллерийским расчетом отправляемся на позиции необычного орудия — это 130-мм М-46, одна из самых дальнобойных пушек советской артиллерии. Это орудие уступило свое место более универсальным гаубицам, но сегодня снова возвращается в войска.

Расчет орудия состоит из молодых людей, и пока мы ожидаем команды на открытие огня, артиллеристы начинают обсуждать комиксы, приобретенные во время увольнительной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Мы работали за время СВО на Д-30, Д-20, а сейчас на М-46. Д-30 маленькая и неприметная, но для нынешней войны она не подходит, дальность маленькая. Д-20 большего калибра, что-то среднее, но сегодня и ее дальности не хватает. А вот М-46 точная и дальнобойная. А ее боеприпас может уничтожить всё, кроме, может быть, усиленных бетоном дотов, — объясняет командир орудия сержант Михаил Измаилов.

Он подчеркнул, что переучиваться между разными типами орудий было не очень сложно: наведение унифицировано, и осваивать необходимо только развертывание орудия на позиции и некоторые манипуляции. Сержанту 22 года, он родом из ДНР. В армию пошел в 18 лет и начало СВО встретил кадровым военнослужащим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Нам наконец-то дали разрешение стрелять, мстить за детей Донбасса. Во время «Минска» враг стрелял, а нам нельзя было. И тут нам дали команду. Все, кто с 2014 года, с того времени, они просто рады. Мы по врагу море огня отправляли, уже надоело терпеть к тому времени, и мы могли начать мстить за Донбасс, — рассказывает Иван Измаилов.

Сам он в 2014 году был ребенком и вспоминает, что вначале принимал стрельбу за фейерверки и пытался побежать и посмотреть на них. В 2015 году он уехал с матерью в Россию, но по достижении совершеннолетия вернулся в ДНР, чтобы пойти служить.

Как выполняют боевые задачи артиллеристы ДНР

Сержант показал нам свой автомат, приспособленный для стрельбы по воздушным целям. На прикладе и на деталях снаряжения у него заметны наклейки и нашивки с тематикой аниме. Среди старшего поколения часто встречается мнение, что любители аниме не идут в армию и уж тем более не участвуют в боевых действиях. Но командир орудия говорит, что это не так, и он со своими сослуживцами живое опровержение этого стереотипа.

— С расчетом работаем с самого начала СВО, делаем всё четко и быстро. Плюс у меня в расчете много молодых, кстати, и анимешников тоже. Стреляем «За аниме!» и «За Донбасс!» — шутит, смешивая два известных мема, Измаилов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Надпись «За аниме!» стала известной, появившись на видео на борту одного из танков ВС РФ в начале СВО, и мотивирующей для многих молодых людей. «За Донбасс!» — один из лозунгов боев 2014–2015 годов, который часто выкрикивали артиллеристы перед командой «огонь».

Выполнение боевой задачи проходит очень быстро, снаряд уже заранее на лотке, поэтому после прихода данных по цели остается только подать нужный заряд (гильзу), размаскировать и навести орудие. У прицела работает ефрейтор Михаил Игнаткин. Он рассказывает, что освоить эту специальность не сложно, сравнивая ее с работой на токарном станке. По его словам, если можешь одно, то сможешь и другое. Родом Михаил из поселка городского типа Тельманово в ДНР и до службы в армии был энергетиком — восстанавливал поврежденные украинским огнем линии электропередачи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Доводилось восстанавливать линии и под огнем артиллерии. Это было печально, у солдат хотя бы есть бронежилет, а у электриков только отвертки. И хотя я работал тоже не в тылу, но всё же решил пойти в армию, захотелось помочь непосредственно, — рассказывает Михаил Игнаткин.