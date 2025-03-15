Делегация МИД России прибыла с визитом в Пхеньян
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко вместе с делегацией прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом 15 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«В Пхеньян прибыла делегация МИД России во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту города российских представителей встретили сотрудники МИД республики, посольства России и непосредственно посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Хи Ён 27 февраля встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Позднее стало известно, что в ходе визита Ли Хи Ён поприветствовал Путина от лица лидера КНДР Ким Чен Ына. Президент РФ, в свою очередь, попросил секретаря передать в ответ добрые пожелания.