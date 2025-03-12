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В Совфеде указали на риски прекращения огня без конкретных договоренностей

Сенатор Карасин: прекращение огня может быть использовано для усиления ВСУ
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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США и Украина должны найти способ информировать российскую сторону об итогах своих переговоров через официальные каналы, а не через СМИ. Москва ожидает серьезных шагов к урегулированию конфликта, поскольку понимает, что без конкретных соглашений временное прекращение огня может быть использовано противником для наращения сил. Таким мнением с «Известиями» 12 марта поделился председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Накануне Украина по итогам встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии выразила готовность принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон. В Вашингтоне, в свою очередь, разморозили поставку военной помощи Киеву.

«Мы устами президента [РФ] Владимира Путина и министра иностранных дел [России] Сергея Лаврова неоднократно говорили, что мы против бессмысленного и неоговоренного какими-то конкретными условиями прекращения огня, потому что это всё используется для того, чтобы восстановить и нарастить силы, потенциал военный. Мы это уже проходили в 2015-м и дальше годах», — прокомментировал Карасин.

Он подчеркнул, что Россия ожидает официальных итогов состоявшихся контактов Киева и Вашингтона. Сенатор также добавил, что СМИ в данном случае должны более ответственно относиться к распространению новостей от представителей США и Украины.

«Мы находимся настороже, начеку, не хотим повторения абсурда, после которого началось кровопролитие и начали гибнуть тысячи людей. Поэтому мы очень ответственно относимся ко всему этому. Здесь каждая деталь играет свою роль. Будем ждать конкретных, серьезных шагов навстречу разрешения конфликта со стороны прежде всего киевского режима», — заключил собеседник издания.

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Президент США Дональд Трамп 11 марта сообщил, что намерен получить согласие российского лидера Владимира Путина на прекращение огня на территории Украины. Он подчеркнул, что собирается провести разговор с президентом РФ на этой неделе. По словам Трампа, представители стран также встретятся для обсуждения украинского конфликта в течение нескольких суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, допустила возможность контактов между Россией и США в ближайшие дни.

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