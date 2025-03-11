Захарова не исключила контакты представителей РФ и США в ближайшие дни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 марта сообщила «Известиям», что в ближайшие несколько дней не исключены контакты между представителями РФ и США.

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней», — заявила она.

В этот же день американский лидер Дональд Трамп сообщил, что надеется получить согласие президента России Владимира Путина на прекращение огня на Украине. Также он добавил, что намерен провести разговор с российским лидером на этой неделе. Трамп уточнил, что представители стран встретятся по украинскому вопросу 11 или 12 марта. Тогда же Киев выразил готовность принять предложение США о немедленном временном, 30-дневном, прекращении огня, которое может быть продлено по взаимному согласию сторон.