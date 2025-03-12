Бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации Суджи
Бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации курского города Суджа. Видео 12 марта появилось в распоряжении «Известий».
«12 марта над администрацией города Суджа были водружены флаги Российской Федерации и родов войск, которые принимали участие в этой операции. <...> Вот она — совместная работа», — рассказал военнослужащий.
Отмечается, что здание расположено на центральной площади города.
10 марта сообщалось, что в операции по проходу в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) по трубопроводу в районе Суджи приняли участие бойцы сводного штурмового отряда, сформированного из солдат 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ, 30-го полка 72-й мотострелковой дивизии, отряда «Ахмат», а также добровольцев штурмовой бригады «Ветераны». Российские военные преодолели по трубе около 15 км.