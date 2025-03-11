Дегтярев поздравил Национальный аэроклуб России с 90-летием

Во вторник, 11 марта, Национальный аэроклуб России имени Чкалова празднует 90-летие со дня своего основания. Министр спорта России Михаил Дегтярев в этот день поздравил коллектив аэроклуба и отметил его заслуги.

В своем выступлении Дегтярев также подчеркнул важность работы по восстановлению аэродрома «Борки».

«Мы ведем работу по возрождению славы национального аэроклуба имени Чкалова. Я хочу сказать спасибо при всех его руководителю, директору Сергею Амбарнову, считаю, что это большое приобретение для команды Минспорта. <...> Ну а мы со своей стороны вместе с директором Сергеем Амбарновым берем на себя обязательство развивать аэродром «Борки». Единственный в России спортивный аэродром», — подчеркнул Дегтярев.

За годы существования выпускники и учащиеся аэроклуба установили 3885 рекордов, в нем были подготовлены 29 абсолютных чемпионов мира, 12 из которых тренировались под руководством тренера Касума Нажмудинова. Министр выразил восхищение легендарным наставником, отметив его огромный вклад в развитие авиационного спорта.

Нажмудинов, в свою очередь, выразил свою любовь к аэроклубу.

«Национальный аэроклуб для меня как родной дом. С 1969-го, как начал работать старшим тренером по высшему пилотажу, с тех пор я люблю и аэроклуб», — сказал Нажмудинов.