Почти 30 тыс. москвичей получат помощь к юбилею Победы

Материальную помощь к юбилею Великой Победы 9 мая получат примерно 28,5 тыс. москвичей, заявил мэр Сергей Собянин.

В своем Telegram-канале он сообщил, что размер «выплат будет увеличен в среднем в 2,6 раза и составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей в зависимости от категории получателей».

По традиции выплаты будут начислены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; лицам, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 год по 3 сентября 1945 года; награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

Кроме того, денежные выплаты полагаются инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда и осажденных Севастополя и Сталинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла; некоторым другим категориям граждан.

В феврале в Москве прошла церемония награждения ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и бывших узников фашизма. Как сообщал Собянин, им вручили юбилейные медали к 80-летию Победы, которое отмечается в этом году.

Памятные знаки получили, в том числе партизанка Западного фронта, ученая-биолог Нина Данилкович, полковник, участник Парада Победы 1945 года Дмитрий Епифанов, танкист, разведчик и участник первого Парада на Красной площади Юрий Шабунин, боец Красной Армии с 1942 года, адмирал в отставке, помощник министра обороны СССР Свет Турунов, участник освобождения Украинской ССР, Польши, Восточной Пруссии и Германии Виктор Караваев, бывший замначальника Главного штаба ВМФ, блокадник Юрий Квятковский и артиллерист-наводчик, разведчик, полковник в отставке Иван Лыткин.