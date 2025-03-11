Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ расширила ответные санкции против граждан Евросоюза
Экономика
Ковальчук заявил о выполнении Счетной палатой всех поставленных на 2024 год задач
Новости компаний
Совкомбанк направил 2 млрд рублей на социальные инвестиции
Мир
Патрушев указал на заинтересованность Лондона в срыве урегулирования на Украине
Мир
Лукашенко предрек крах Украине и ЕС в случае успешных переговоров РФ и США
Общество
ФСБ пресекла серию терактов через рассылку заминированных парфюмерных наборов
Армия
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи
Армия
«Купол Донбасса» предотвратил атаку украинских БПЛА на Макеевку в ДНР
Мир
Политолог оценил последствия визита спецпосланника Трампа в Москву
Общество
Обвиняемые в покушении на главу полиции Мариуполя предстанут перед судом
Мир
Глава минфина США заявил о возможном шатдауне правительства
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии плана у США по конфликту на Украине
Мир
Песков уличил Европу в попытках оправдать расходы на вооружение с помощью РФ
Армия
Росгвардия поразила дрон «Баба-Яга» ВСУ в Харьковской области
Общество
В Москве открылась выставка военного плаката «Уроки истории»
Политика
Путин назвал братскими отношения России и Белоруссии
Политика
Ушаков анонсировал встречу Путина с Уиткоффом в закрытом формате

Песков оценил визит генсека ОБСЕ в Москву

Песков: новый генсек ОБСЕ пытается держать баланс в своих словах
0
EN
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 11 марта, заявил «Известиям», что не ждет от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никакой реакции на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область.

«Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду какой-то реакции от ОБСЕ, я слышал его заявления, господина [генсека организации Феридуна] Синирлиоглу. Он пытался говорить чрезвычайно сбалансированно», — сказал Песков.

Он указал, что представители ОБСЕ, казалось бы, постоянно пытаются держать баланс в своих словах, но на самом деле занимают позицию, которая не соответствует интересам России. Пресс-секретарь президента РФ указал, что в этой организации есть существенные проблемы, связанные с двойными стандартами и сложностями в исполнении своих функций.

При этом Песков отметил, что первые скромные попытки наладить диалог можно охарактеризовать положительно. Дальнейшие выводы о деятельности ОБСЕ будут сделаны по ее конкретным шагам, а не по заявлениям должностных лиц.

Политическая подоплека: массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье
По факту ЧП возбуждено дело о теракте

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область.

Делегации ОБСЕ показали последствия удара дронов в подмосковном городе Видное.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025