Песков оценил визит генсека ОБСЕ в Москву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 11 марта, заявил «Известиям», что не ждет от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) никакой реакции на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область.

«Вы видите, прошел день, реакции никакой нет. И я, честно говоря, не жду какой-то реакции от ОБСЕ, я слышал его заявления, господина [генсека организации Феридуна] Синирлиоглу. Он пытался говорить чрезвычайно сбалансированно», — сказал Песков.

Он указал, что представители ОБСЕ, казалось бы, постоянно пытаются держать баланс в своих словах, но на самом деле занимают позицию, которая не соответствует интересам России. Пресс-секретарь президента РФ указал, что в этой организации есть существенные проблемы, связанные с двойными стандартами и сложностями в исполнении своих функций.

При этом Песков отметил, что первые скромные попытки наладить диалог можно охарактеризовать положительно. Дальнейшие выводы о деятельности ОБСЕ будут сделаны по ее конкретным шагам, а не по заявлениям должностных лиц.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, трое мужчин погибли.

Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область.

Делегации ОБСЕ показали последствия удара дронов в подмосковном городе Видное.