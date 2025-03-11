Российский боксер Бивол прилетел в Москву после победы над Бетербиевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 11 марта приехал в Россию после победы в реванше против Артура Бетербиева.
В московском аэропорту Шереметьево бойца встретили караваем с его фамилией и песней «Группа крови» коллектива «Кино», под которую Бивол выходит на ринг.
Боксер рассказал журналистам, что возвращается в страну в прекрасном настроении, с чувством выполненного долга перед командой и самим собой.
23 февраля Бивол победил Бетербиева в бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Схватка продлилась все 12 раундов и завершилась победой Бивола решением судей. Позднее победитель рассказал «Известиям», что Бетербиев хочет взять реванш.
Следующий бой абсолютного чемпиона пройдет против американского бойца Давида Бенавидеса. Американец одержал 30 побед в 30 поединках.