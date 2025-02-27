Российский боксер Бивол проведет бой с американцем Бенавидесом

Российский боксер Дмитрий Бивол проведет следующий бой против американца Дэвида Бенавидеса. Об этом 26 февраля сообщили на сайте Всемирного боксерского совета (WBC).

«Дмитрий Бивол должен сразиться с Давидом Бенавидесом», — говорится в заявлении WBC.

Бенавидес провел 30 поединков и одержал 30 побед. Бивол является абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе и владеет титулом WBC после победы над Артуром Бетербиевым из РФ.

Ранее, 23 февраля, Бивол заявил, что Бетербиев после поражения хочет устроить реванш. По его словам, некоторое время спустя Бетербиев подошел к нему и выразил желание устроить третий бой двух сильнейших российских боксеров в полутяжелом весе.