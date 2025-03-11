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Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Эксперт Соболев: до конца этой недели доллар будет в диапазоне 84–90 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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До конца этой недели доллар будет торговаться в диапазоне 84–90 рублей, евро — 90–95 рублей, юань — 11,6–12,5 рубля, считает начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев. Об этом он рассказал «Известиям» 11 марта.

Центробанк РФ установил на 11 марта курс американской валюты в районе 88,3 рубля, европейской — 95,4 рубля, китайской — 12 рублей. При этом, по данным Мосбиржи, 11 марта юань торгуется на уровне 11,7 рубля.

«Рост индекса RGBI от минимумов прошлого года уже составляет 15,6%, что продолжает оказывать основную поддержку национальной валюте»,— подытожил Соболев.

Что будет с рублем в 2025 году? Ответы на главные вопросы

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» заявил 25 февраля, что, помимо геополитики. на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер уточнил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов инвалют.

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