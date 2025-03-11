Во Франции назвали атаку ВСУ на РФ попыткой Украины сорвать переговоры с США
Украина совершила массированную атаку дронами на регионы РФ, в том числе Москву и Подмосковье, с целью саботировать переговоры представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии для продолжения конфликта. Об этом 11 марта сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Киевский режим не мог предпринять лучшей попытки сорвать переговоры о мире! Это уже второй раз за несколько дней после смешного поведения [президента Украины Владимира] Зеленского в Белом доме», — написал он в соцсети X (бывш.Twitter).
Филиппо также отметил, что глава киевского режима не желает мира.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке. По факту атаки ВСУ на Московский регион возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).