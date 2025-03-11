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Аналитик спрогнозировал эффект от запланированных мер по поддержке экономики КНР

Аналитик Халин: большой фискальный пакет поддержит экономику Китая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Китае с 5 по 11 марта 2025 года проходит ежегодная сессия парламента, на которой среди прочего обсуждается программа поддержки экономики. Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему сектору «Эйлер Аналитические Технологии» Никанор Халин рассказал «Известиям» 11 марта, какой ожидается эффект от действий властей.

«Большой фискальный пакет поддержит экономику Китая. <…> Правительство КНР планирует в 2025 году сохранить темпы прироста ВВП вблизи отметки в 5% за счет большого пакета помощи, который предполагает увеличение дефицита национального бюджета с 3 до 4% ВВП, предоставление ликвидности банкам, а также дополнительный выпуск облигаций центрального и местных правительств», — отметил эксперт.

По его словам, в результате госдолг Китая по итогам 2025-го увеличится на 11,9 трлн юаней, а дефицит консолидированного бюджета, включая местные правительства, достигнет 12,6% ВВП. При этом новый пакет мер ускорит восстановление сектора недвижимости.

«Это отразится на мировом рынке металлов, в том числе рынке стали, важнейшим фактором для которого является большой навес предложения в КНР. Комиссия по развитию и реформам КНР планирует сократить избыточное производство стали в 2025 году: сокращение может составить от 20 млн до 50 млн т (2–5% от выпуска за 2024 год). Как следствие, Китай может замедлить экспорт стали, прирост которого в 2024 году достиг 22%, а за январь-февраль 2025 года — 8%», — заключил Халин.

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И кто оказался лучше всего подготовлен к торговой войне, затеянной Трампом

Ранее президент США Дональд Трамп с 4 марта удвоил пошлины на товары из Китая с 10 до 20%. В свою очередь Китай ввел с 10 марта импортные пошлины в размере 15% на ряд американской продукции и установил экспортный контроль в отношении 15 компаний.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что Китай оказался лучше всех подготовлен к «войне пошлин» и высокие тарифы на поставки товаров в Соединенные Штаты Америки его экономику сильно не затронут.

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