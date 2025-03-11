Эксперт назвал топ-10 ликвидных китайских автомобилей

Haval Jolion, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro оказались одними из ликвидных китайских автомобилей. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев перечислил «Известиям» ключевые критерии ликвидных авто из Китая и отметил наиболее выгодные для владения модели из представленных на отечественном авторынке.

«Ликвидные массовые автомобили отличаются от прочих надежностью и доступной ценой. Напротив, известные своими поломками и проблемами с качеством сборки машины быстро дешевеют на вторичном рынке, потому что на них нет спроса. Удачная конструкция вместе с ремонтопригодностью заложены в основу покупательских привычек. На цену и стоимость содержания смотрят в первую очередь. Опыт эксплуатации при этом напрямую связан с развитой сетью сервисов, отсутствием проблем с комплектующими и их качеством», — объяснил эксперт.

При этом, по его словам, чем проще машина, тем меньше шансов на поломку. В числе «усложняющих» факторов — полный привод, обилие электронных систем, сложные агрегаты вроде интеллектуальной подвески, новые, только поставленные на конвейер коробки и моторы. Поэтому у ликвидных, то есть надежных, машин должен быть минимальный, но достаточный набор опций, проверенные временем трансмиссии и двигатели, а также монопривод, обратил внимание Корнев. По его мнению, больше всего этим критериям соответствуют простые и относительно доступные в своем классе, поэтому самые популярные в настоящее время в России, китайские кроссоверы.

В топ-10 наиболее ликвидных китайских автомобилей входит Haval Jolion.

«Один из самых доступных новых кроссоверов, поэтому бестселлер. Модель хорошо адаптирована для наших условий, оснащена современными функциями безопасности и комфорта. В списке недостатков — «пробивающая» на плохих дорогах подвеска, скромный багажник и задумчивый «робот», — уточнил эксперт.

На втором месте Haval F7, являющийся одним из лидеров по продажам. Это просторное и хорошо оснащенное авто. Однако его ругают за неудобное для некоторых пассажиров водительское кресло, расход топлива и среднюю управляемость.

На третьей строчке Geely Coolray.

«Проверенный временем кроссовер с резвым мотором и хорошей управляемостью по доступной цене. Жалуются чаще всего на слабое лакокрасочное покрытие, скромный набор «теплых опций» и маленький багажник», — сказал Корнев.

Далее он отметил Geely Monjaro. Из достоинств машины — динамика, освещение, оснащение, размер салона и багажного отделения. Минусы — неровное качество деталей и тонкое лакокрасочное покрытие.

Затем в рейтинге находится Chery Tiggo 4 Pro.

«Богатейшее для бюджетных кроссоверов оснащение, комфортный салон и приятная рулежка. О недостатках чаще всего вспоминают, когда говорят о шумоизоляции, скромном клиренсе, глюках мультимедиа и средней эргономике», — подчеркнул эксперт.

На шестом месте Chery Tiggo 7 Pro Max. Просторный семейный кроссовер со всем необходимым для долгих и комфортных поездок. Среди его минусов — нелогичная эргономика, слабая краска, подвеска не для плохих дорог.

Седьмую позицию занимает Changan CS35 Plus. Эту машину хвалят за хорошее оснащение, управляемость, свет и внешность. Жалуются автовладельцы чаще всего на шум в салоне, медленные мультимедиа и не очень комфортное место водителя.

Следом идет Omoda C5.

«Доступный и эффектно выглядящий кроссовер. Много умных функций безопасности и комфорта. Из минусов — скромный багажник, сбои в электронике, плохая для некоторых обзорность и средняя динамика», — охарактеризовал авто Корнев.

На девятой строчке Tank 300. По словам эксперта, у этого авто небанальный дизайн, хорошие внедорожные способности и достойное для класса оснащение идут в плюс. Среди минусов — неудобные сиденья, тряская подвеска, скромный багажник, но нескромный расход.

Замыкает рейтинг GAC GS8.

«Сбалансированный большой автомобиль с просторным салоном и достаточной для города и трассы динамикой. Главный минус — стоимость, но в своем классе это одна из доступных моделей», — заметил Корнев.

Ранее, 27 февраля, директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что в России зафиксирован исторический рекорд продаж новых пикапов за год. По итогам прошлого года в стране было реализовано 29,2 тыс. таких автомобилей, годовой прирост составил 65%.