В ФРГ убившего двух украинцев мужчину приговорили к пожизненному заключению
Суд Мюнхена приговорил убившего двух украинцев мужчину к пожизненному заключению. Об этом в четверг, 7 марта, сообщил телеканал N-TV.
«Россиянин приговорен к пожизненному заключению за убийство двух украинских солдат в Баварии», — следует из публикации.
Как указано, двое украинских бойцов находились в Баварии на лечении. Инцидент произошел в апреле 2024 года. Все участники произошедшего находились в приятельских отношениях.
По данным телеканала, трое мужчин собрались, чтобы выпить, но между ними разгорелся конфликт. Предполагается, что причиной перепалки является конфликт на Украине. После обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой и вооружился ножом. Он ворвался в квартиру одного из своих знакомых и нанес двум украинцам 23 и 26 лет ножевые ранения.
Подсудимый получил пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения после 15 лет, поскольку преступление было совершено с отягчающими обстоятельствами, уточнили в издании.
Ранее, 22 января, сообщалось, что в Германии в городе Ашаффенбург как минимум два человека погибли и несколько получили ранения в результате поножовщины. По предварительным данным, несколько человек получили ранения холодным оружием. Среди погибших, по информации издания, есть ребенок.