В Хакасии ограничили движение на двух автодорогах из-за тумана
В Хакасии ограничили движение пассажирского транспорта на двух автодорогах из-за сильного тумана. Об этом в четверг, 6 марта, сообщила республиканская Госавтоинспекция (ГАИ).
«Из-за сильного тумана введено ограничение движения пассажирского транспорта по дорогам «Абакан – Саяногорск», «Белый Яр – Бея-Аскиз», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
В ГАИ Хакасии напомнили, что туман значительно снижает видимость, из-за чего водители сталкиваются с рядом трудностей. В частности, сложно определить реальное расстояние до объекта, а также искажаются цвета.
Ранее, 2 марта, сообщалось, что рейс авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Новосибирска в Фергану, незапланированно приземлился в Ташкенте из-за тумана в аэропорту назначения.