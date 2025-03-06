Нидерланды выделят на помощь Украине €3,5 млрд в 2026 году
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что государство намерено выделить на помощь Украине €3,5 млрд в следующем году. Об этом в четверг, 5 марта, сообщило агентство Reuters.
«Правительство Нидерландов зарезервирует €3,5 млрд для продолжения поддержки Украины в 2026 году», — следует из публикации.
При этом Схоф отметил, что в случае необходимости средства могут быть использованы Киевом и в текущем году.
Таким образом Нидерланды показывают свою неизменную позицию поддержки киевского режима, подчеркнул премьер-министр страны.
Ранее, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна дополнительно выделит Украине более $2 млрд на военные закупки. По его словам, Лондон собирается поставить Киев в положение, чтобы он мог вести переговоры с «позиции силы».