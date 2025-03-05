Политолог допустил подкуп Венгрии ЕС для поддержки Украины

Евросоюз (ЕС) действительно может лишить Венгрию права голоса в объединении на фоне ее политики по Украине. Однако перед этим Брюссель попытается договориться с Будапештом, надавив по теме финансирования Венгрии ЕС. Таким мнением с «Известиями» 5 марта поделился политолог Юрий Светов.

Ранее в этот день газета Politico сообщила, что депутаты Европарламента (ЕП) от партии Volt предложат лишить Венгрию права голоса в ЕС. По данными СМИ, депутаты 6 марта направят главам стран объединения соответствующий документ.

«Эти идеи там бродят давно. Регулярно шла речь о том, что в Европейском союзе, как и в НАТО, очень мешает этот принцип единогласия. Потому что смысл этих двух структур в том, что пришла команда из Вашингтона или из Брюсселя и всех взяла под козырек, а они пошли выполнять», — прокомментировал Светов.

Так, Брюссель уже находил возможности обходить ограничения, наложенные Будапештом. Например, Венгрия отказывалась согласовывать фонд помощи Украине, тогда ЕС решил, что голосовать смогут только те, кто планирует вкладывать средства.

«Я думаю, что ЕС будет действовать методом подкупа. Уступит Венгрии в чем-то непринципиальном: «На тебе это, только голосуй солидарно со всеми». Надо понимать, что Венгрия, как и Словакия, — экономически слабое государство, у Венгрии нет выхода к морю, она уязвима и зависит от Брюсселя. У них нет пространства для маневра. <...> Всё, чем Будапешт может давить, — это отказ голосовать, как все. Но в таком случае Венгрии нужно отказаться и от европейских денег», — пояснил собеседник издания.

Также на фоне слабой экономики от политики Брюсселя зависимы и Прибалтийские страны, добавил он.

Кроме того, в среду Politico сообщила, что в ЕС опасаются срыва саммита по Украине из-за Венгрии. По ее данным, европейские дипломаты уже готовятся к этому.

До этого, 3 марта, Politico сообщила о блокировке Венгрией проекта документа Евросоюза, посвященного будущей поддержке Украины. Отмечалось, что в тексте документа описаны гарантии безопасности, которые объединение может предоставить Киеву.