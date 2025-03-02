Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон прошел по заранее спланированному сценарию, в котором даже толпа на улице была собрана заранее. Об этом в воскресенье, 2 марта, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х (бывш. Twitter).

По его словам, толпе, приветствовавшей Зеленского, проплатили, чтобы она показывала восторг от прибытия главы киевского режима, которого недавно « с позором выгнали из Белого дома».

При этом, как подчеркнул Боуз, британский премьер-министр Кир Стармер и Зеленский «присели поговорить» совершенного точно «не по сценарию».

Накануне, 1 марта, на Даунинг-стрит состоялась встреча Зеленского и Стармера, в ходе которой британский премьер пообещал Киеву всю необходимую поддержку. Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что страна намерена добиться мира для Украины, основанного на «суверенитете и безопасности».

В Великобританию Зеленский отправился после визита в Вашингтон, где у него состоялась встреча с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете 28 февраля произошла словесная перепалка. Президент США обвинил украинского лидера в неуважительном отношении к Вашингтону. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», жизнями миллионов людей и не готов к урегулированию конфликта. После этого украинский лидер покинул Белый дом раньше запланированного срока.