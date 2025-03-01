Стармер пообещал поддержку Киеву на встрече с Зеленским

Великобритания будет оказывать Украине всю необходимую поддержку. Об этом 1 марта заявил британский премьер-министр Кир Стармер во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на Даунинг-стрит.

«У вас есть полная поддержка по всему Соединенному Королевству, и мы будем с вами и Украиной столько, сколько потребуется», — приводит его слова телеканал Sky News.

Стармер подчеркнул, что Великобритания намерена добиться мира для Украины, основанного «на суверенитете и безопасности».

Кроме того, телеканал добавил, что перед переговорами британский премьер вышел на улицу, чтобы поприветствовать Зеленского и обнял его в знак поддержки.

27 февраля Стармер в интервью телеканалу Fox News отметил, что Европа должна принимать полноценное участие в урегулировании украинского конфликта. В этот день он также заявил о готовности отправить британские войска на Украину. При этом британский премьер-министр сообщил о планах предоставить Киеву в 2025 году больше военной помощи, чем «когда-либо ранее».