В Санкт-Петербурге обнаружили два чемодана с частями тела
В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с частями тела. Об этом в субботу, 1 марта, сообщает 78.ru.
Уточняется, что чемоданы были найдены на улице Славянской.
Обстоятельства инцидента и личность погибшего устанавливаются.
Ранее в этот день сообщалось, что в заваленной мусором петербургской квартире нашли тело младенца. Уточняется, что труп ребенка был обнаружен в антисанитарных условиях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).