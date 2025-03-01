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Танк Т-34 примет участие в параде Победы на Красной площади

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Танк Т-34 примет участие в параде Победы, приуроченном к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 1 марта сообщил корреспондент «Известий».

Отмечается, что бронемашина начала выпускаться в массовом производстве на Урале. В Нижнем Тагиле с конвейера сходило до 30 боевых машин ежедневно, данный показатель не смогла превзойти ни одна страна.

«18 декабря 1941 года был собран первый танк Т-34. А конвейер танков заработал ритмично уже в феврале, и это был залог успеха», — рассказала директор выставочного комплекса Уралвагонзавода Светлана Неймышева.

Указано, что танк имеет двигатель в 500 л.с. и небольшой для подобной техники вес — до 32 т, который позволял ему развивать скорость в 55 км/ч. Также катаные броневые листы под уклоном, обеспечивали надежную защиту от снарядов противника.

«Именно удачное сочетание его боевых свойств, как огневая мощь, броневая защита и подвижность, обеспечили ему такую высокую популярность и успешность», — считает полковник запаса и выпускник Военной академии бронетанковых войск имени маршала Малиновского Раис Гареев.

Кроме того, в музейном комплексе в Верхней Пышме можно увидеть Т-34 в разрезе. Внутри танк состоит из двух частей: боевая расположена под башней, где располагаются заряжающий и командир, а спереди умещались механик-водитель, стрелок-радист и наводчик. Даже при ограниченном пространстве экипажам удавалось успешно справляться с управлением и боевыми задачами одновременно.

До начала XXI века танк стоял на вооружении десятков государств. На данный момент танкостроители продолжают традиции предков — на конвейере Т-90М «Прорыв». Полные характеристики этого танка до сих пор засекречены. Именно «Прорыв» громит украинские позиции в зоне специальной военной операции (СВО).

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15 января министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что на парад в честь 80-летия Победы приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили участие.

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