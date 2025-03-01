Гастроэнтеролог дала советы по подготовке организма к посту

Резкий переход к растительной пище и отказ от мяса во время Великого поста может привести к расстройствам пищеварения. Об этом 1 марта заявила гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Масленица с ее блинами, маслом, сметаной и другими калорийными продуктами — это время пищевых излишеств. Резкий переход к растительной пище и отказ от мяса, молочных продуктов и яиц может привести к расстройствам пищеварения (боли в животе, вздутию, диарее), дефициту питательных веществ, обострению хронических заболеваний органов ЖКТ (панкреатита, язвенной болезни желудка)»,— рассказала она RT.

По мнению Кашух, дефицит витаминов в организме может сделать его более восприимчивым к инфекциям и различным заболеваниям.

Гастроэнтеролог посоветовала не терять разнообразие рациона, а также осознанно относиться к выбранному питанию. Она добавила, что включение фруктов и овощей особенно важно в пост.

Однако их стоит употреблять свежими или приготовленными на пару для сохранения питательных свойств. Также необходимо ввести употребление цельнозерновых и бобовых продуктов. В их составе содержится достаточное количество растительного белка и клетчатки. Кроме того, различные семена и орехи также можно есть, заключила Кашух.

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