Реклама
Прямой эфир
Общество
Стало известно об увольнении генерала Попова из ВС РФ
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Спорт
Ничушкин забил первый гол в НХЛ в 2025 году и помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту»
Происшествия
В Красноярском крае женщина насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы
Общество
На складе во Владимире ликвидировали открытое горение
Мир
Локомотив и 11 вагонов сошли с рельсов при столкновении с грузовиком в Казахстане
Мир
Украинский пленный рассказал о предложении ТЦК дать отсрочку за $10 тыс.
Мир
Захарова прокомментировала перепалку в Белом доме отрывком из «Собачьего сердца»
Армия
Российские военные уничтожили САУ «Акация» ВСУ в Харьковской области
Происшествия
В Марий Эл четыре человека пострадали при столкновении иномарок
Мир
CNN узнал о возможной смерти актера Хэкмена за девять дней до обнаружения тела
Происшествия
В Омске три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками
Армия
Группировка войск «Север» ликвидировала до 90 боевиков ВСУ в зоне спецоперации
Общество
Россияне рассказали о желании сделать своих котов популярными
Армия
Бойцы Росгвардии ликвидировали группу разведчиков ВСУ в Харьковской области
Мир
Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заявила о победе России в СВО

Гастроэнтеролог дала советы по подготовке организма к посту

Врач Кашух: резкий отказ от мяса в пост может привести к проблемам с пищеварением
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Резкий переход к растительной пище и отказ от мяса во время Великого поста может привести к расстройствам пищеварения. Об этом 1 марта заявила гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Масленица с ее блинами, маслом, сметаной и другими калорийными продуктами — это время пищевых излишеств. Резкий переход к растительной пище и отказ от мяса, молочных продуктов и яиц может привести к расстройствам пищеварения (боли в животе, вздутию, диарее), дефициту питательных веществ, обострению хронических заболеваний органов ЖКТ (панкреатита, язвенной болезни желудка)»,— рассказала она RT.

По мнению Кашух, дефицит витаминов в организме может сделать его более восприимчивым к инфекциям и различным заболеваниям.

Гастроэнтеролог посоветовала не терять разнообразие рациона, а также осознанно относиться к выбранному питанию. Она добавила, что включение фруктов и овощей особенно важно в пост.

Однако их стоит употреблять свежими или приготовленными на пару для сохранения питательных свойств. Также необходимо ввести употребление цельнозерновых и бобовых продуктов. В их составе содержится достаточное количество растительного белка и клетчатки. Кроме того, различные семена и орехи также можно есть, заключила Кашух.

Великий православный пост в 2025 году: питание по дням, запреты и ограничения

Ранее, 26 февраля, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина назвала умным подходом к еде международное движение Slow Food (медленная еда. — Ред.), идея которого заключается в медленном потреблении здоровой, полезной еды на основе органических продуктов. Саломатина отметила, что во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025