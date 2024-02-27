Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Пресс-релизы
Медиахолдинг МАЕР стал владельцем российского информационного холдинга 1MI
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Мир
Вулин назвал приговор Додику местью и попыткой разрушения мира
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Сийярто указал на губительные действия Еврокомиссии в отношении экономики Европы
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
Замгендиректора украинского ФК не вернулся в страну после сборов в Турции
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Общество
Суд оштрафовал владельца «Волгонефти-212» за нарушение техрегламента
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Авто
В России произошло 182 ДТП за минувшие сутки
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Общество
В Госдуме предложили увеличить штрафы за самовыгул собак
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности
Сюжет:

Великий православный пост в 2025 году: питание по дням, запреты и ограничения

Для православных 3 марта начнется Великий пост
0
EN
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MYevhen Kotenko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

С первых дней марта для верующих наступает особенный период духовного и физического очищения — Великий пост. Это самый длинный пост в христианстве и время, предшествующее главному православному празднику — Пасхе. Как правильно питаться в пост и какие еще ограничения необходимо соблюдать — читайте в материале «Известий».

Великий православный пост — какого числа в 2025 году

Ламповые предки: как живут и молятся современные староверы
В деревне в Ленинградской области сохраняют древние традиции и веру

Даты, в которые верующим предписано соблюдать пост, определяются днем Пасхи, который, в свою очередь, зависит от лунных фаз. В 2025 году главный православный праздник приходится на 20 апреля. Великий пост продлится со 2 марта по 19 апреля.

Суть Великого поста в 2025 году

Мнения религиозных историков о происхождении Великого поста разнятся. Некоторые из них считают, что пост необходимо соблюдать в память о подвиге Христа, который после прохождения крещения пробыл в пустыне без воды и еды 40 дней.

Другие тоже связывают необходимость поста с обрядом крещения, но совсем по другой причине. В древней церкви верующие принимали крещение в Великую субботу, а перед этим полагался пост для очищения тела и разума.

Великий пост 2025 по дням

Пост предваряет неделя Масленицы, обычаи которой пришли к нам из язычества. Тем не менее праздник любим христианами, он давно превратился в неотъемлемую часть церковного календаря, в котором зовется Сырной седмицей. В среду и пятницу на этой неделе уже не служится литургия. Верующим надлежит отказаться от мясных блюд, зато разрешается употреблять в пищу молочные продукты. Подробнее о традициях и предписаниях Масленицы можно узнать из материала «Известий».

Сам пост делится на два периода: Святая Четыредесятница и Страстная седмица. Считается, что в первые 40 дней человек приближается к Богу через ограничения, молитвы и покаяние, а в последнюю неделю сам Христос идет навстречу человеку.

Питание на Великий пост в 2025 году

Крепость веры: как Россия обрела духовную столицу
Троице-Сергиева лавра остается центром православия

Самыми строгими днями поста являются первая неделя и Страстная седмица. В самый первый день, именуемый Чистым понедельником, полагается и вовсе отказаться от какой-либо пищи. Всю первую неделю верующие усердно молятся и демонстрируют смирение и покаяние путем отказа от привычных благ и удовольствий. В остальные дни поста тоже необходимо исключать мясо, яйца, молоко, рыбу и другие продукты животного происхождения, но прислушиваться к самочувствию и потребностям.

В некоторые дни пост допускает послабления. Так, на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля, дата непереходящая) и в Вербное воскресенье (13 апреля в 2025 году) разрешено принимать в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (12 апреля) — есть икру.

Целиком все запреты соблюдают лишь священнослужители и особо истово верующие. Для мирян ограничения условны. Если для человека трудно исключить из рациона какой-либо продукт, церковь не возбраняет это — главное прийти к духовному очищению и не забывать о помощи ближним и нуждающимся. Кроме того, на питание могут влиять медицинские показания и жизненные обстоятельства.

То же касается запрета на плотские удовольствия. Мир и согласие в семье и ставится превыше запретов, и если один из супругов настаивает на близости, то второй не должен отказывать ему даже в дни поста.

Однако некоторые запреты не нарушаются: во время постов у христиан не принято играть свадьбу, венчаться и устраивать шумные торжества.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025