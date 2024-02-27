Великий православный пост в 2025 году: питание по дням, запреты и ограничения

С первых дней марта для верующих наступает особенный период духовного и физического очищения — Великий пост. Это самый длинный пост в христианстве и время, предшествующее главному православному празднику — Пасхе. Как правильно питаться в пост и какие еще ограничения необходимо соблюдать — читайте в материале «Известий».

Великий православный пост — какого числа в 2025 году

Даты, в которые верующим предписано соблюдать пост, определяются днем Пасхи, который, в свою очередь, зависит от лунных фаз. В 2025 году главный православный праздник приходится на 20 апреля. Великий пост продлится со 2 марта по 19 апреля.

Суть Великого поста в 2025 году

Мнения религиозных историков о происхождении Великого поста разнятся. Некоторые из них считают, что пост необходимо соблюдать в память о подвиге Христа, который после прохождения крещения пробыл в пустыне без воды и еды 40 дней.

Другие тоже связывают необходимость поста с обрядом крещения, но совсем по другой причине. В древней церкви верующие принимали крещение в Великую субботу, а перед этим полагался пост для очищения тела и разума.

Великий пост 2025 по дням

Пост предваряет неделя Масленицы, обычаи которой пришли к нам из язычества. Тем не менее праздник любим христианами, он давно превратился в неотъемлемую часть церковного календаря, в котором зовется Сырной седмицей. В среду и пятницу на этой неделе уже не служится литургия. Верующим надлежит отказаться от мясных блюд, зато разрешается употреблять в пищу молочные продукты. Подробнее о традициях и предписаниях Масленицы можно узнать из материала «Известий».

Сам пост делится на два периода: Святая Четыредесятница и Страстная седмица. Считается, что в первые 40 дней человек приближается к Богу через ограничения, молитвы и покаяние, а в последнюю неделю сам Христос идет навстречу человеку.

Питание на Великий пост в 2025 году

Самыми строгими днями поста являются первая неделя и Страстная седмица. В самый первый день, именуемый Чистым понедельником, полагается и вовсе отказаться от какой-либо пищи. Всю первую неделю верующие усердно молятся и демонстрируют смирение и покаяние путем отказа от привычных благ и удовольствий. В остальные дни поста тоже необходимо исключать мясо, яйца, молоко, рыбу и другие продукты животного происхождения, но прислушиваться к самочувствию и потребностям.

В некоторые дни пост допускает послабления. Так, на Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля, дата непереходящая) и в Вербное воскресенье (13 апреля в 2025 году) разрешено принимать в пищу блюда из рыбы, а в Лазареву субботу (12 апреля) — есть икру.

Целиком все запреты соблюдают лишь священнослужители и особо истово верующие. Для мирян ограничения условны. Если для человека трудно исключить из рациона какой-либо продукт, церковь не возбраняет это — главное прийти к духовному очищению и не забывать о помощи ближним и нуждающимся. Кроме того, на питание могут влиять медицинские показания и жизненные обстоятельства.

То же касается запрета на плотские удовольствия. Мир и согласие в семье и ставится превыше запретов, и если один из супругов настаивает на близости, то второй не должен отказывать ему даже в дни поста.

Однако некоторые запреты не нарушаются: во время постов у христиан не принято играть свадьбу, венчаться и устраивать шумные торжества.