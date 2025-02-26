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Диетолог предупредила об опасности питания в спешке

Диетолог Соломатина: питание в спешке разрушает нервную систему
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саломатина назвала в среду, 26 февраля, умным подходом к еде международное движение Slow Food (медленная еда. — Ред.), идея которого заключается в медленном потреблении здоровой, полезной еды на основе органических продуктов.

«Когда мы на бегу едим, у нас происходят определенные процессы в мозге и нервной системе — это вызывает раздрай, возбуждение. И для того, чтобы как-то умерить пыл, нужно сесть и осознанно переключить внимание, то есть убрать гаджеты, мысли и поймать кайф от еды», — объяснила эксперт в беседе с «Радио 1».

Саломатина отметила, что во время употребления пищи, когда человек спокоен и не торопится, у него включается пищеварительная система.

«Если мы сконцентрируемся на еде, то съедим значительно меньше, то есть удовлетворимся значительно меньшим количеством еды», — заключила диетолог.

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25 февраля врач-диетолог Елена Райхель назвала умеренность и разнообразие ключом к здоровому питанию, передает RT.

Диетолог подчеркнула значимость сбалансированного рациона и разнообразия пищи. Она посоветовала отдавать предпочтение необработанным продуктам, сообщает 360.ru.

В тот же день врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова предостерегла от переедания блинов, поскольку это может привести к проблемам с поджелудочной железой и панкреатиту. Лучше ограничить их употребление разом в день, белковую начинку лучше менять каждый раз, отметила она.

Ранее, 20 февраля, врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева назвала мифом разговоры о вреде молока и молочных продуктов, которые якобы могут привести к проблемам с пищеварением, ожирению и аутоиммунным заболеваниям, передает НСН.

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