Киев может потерять помощь США после перепалки президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в ходе встречи в Белом доме. Об этом 28 февраля сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. <…> Теперь Украина рискует потерять американскую поддержку», — говорится в сообщении Дубинского в Telegram-канале.

Кроме того, депутат сообщил о том, что украинский президент предпринимал попытки устроить шоу, которое бы разлетелось по всему миру. По его словам, Зеленский «потерял связь с реальностью».

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. Украинского лидера также раскритиковал и присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Американский политолог Гарланд Никсон назвал поведение Зеленского некомпетентным. Кроме того, он отметил, что глава киевского режима унизил Украину и своих европейских союзников.

В свою очередь, сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что Зеленский должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров. Политолог Иван Мезюхо, со своей стороны, отметил в разговоре с «Известиями», что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». По его словам, Зеленский не до конца осознал уровень компании, в которую попал.