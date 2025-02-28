Президент Украины Владимир Зеленский должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме и проявить «толику благодарности» за оказанную Соединенными Штатами помощь. Об этом 28 февраля сообщил сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы», — сообщил сенатор в эфире телеканала Fox News.

По словам Грэма, Зеленский таким образом сделал дальнейшую помощь со стороны США практически невозможной. Он добавил, что теперь встает вопрос о необходимости заключения каких-либо сделок с украинским президентом.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей. В том числе украинского лидера раскритиковал вице-президент США Джей Ди Вэнс, также присутствовавший на переговорах.

Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени. Тогда же депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) сообщил, что спор Трампа и президента Украины знаменует собой конец украино-американских отношений.

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». Он предположил, что Зеленский, вероятно, не до конца осознал уровень компании, в которую попал.