Политолог назвал Зеленского некомпетентным после перепалки в Белом доме

Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом показал себя как некомпетентный лидер, унизив Украину и своих европейских союзников. Об этом 1 марта заявил «Известиям» американский политолог Гарланд Никсон.

«Президент Зеленский только что продемонстрировал, что он некомпетентный, неспособный лидер. Он недобросовестный актер. Он унизил себя, свою страну, своих спонсоров в Европе. И теперь европейцам и украинцам пора понять, в каком положении они находятся, и работать с Трампом», — отметил он.

Никсон добавил, что Трамп и его администрация показали себя «реалистами» и напомнили Зеленскому о том, что у Киева нет никаких рычагов воздействия.

«Президент Трамп напомнил ему, что у Украины нет никаких козырей для игры здесь. У них нет никаких рычагов воздействия. У них нет выбора. Они пришли сюда, чтобы умолять США о большем», — уточнил политолог.

Он также выделил заявление американского лидера об «игре Зеленского с миллионами жизней». По словам эксперта, таким образом Трамп напомнил о необходимости установления мира.

«Я думаю, самое важное заявление, которое я услышал, <…> было от президента Трампа, который сказал: «Вы понимаете, что играете с миллионами жизней». <…> Даже в разгар эмоционального порыва и споров он об этом напомнил Зеленскому. Это очень серьезная проблема и что на нас, как на лидерах, лежит огромная ответственность за установление мира ради остальных людей в мире», — подчеркнул Никсон.

В ходе встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка. Американский президент обвинил Зеленского в неуважительном отношении к Соединенным Штатам. По его словам, глава киевского режима «играет с третьей мировой войной», а также с жизнями миллионов людей.

В том числе украинского лидера раскритиковал присутствовавший на переговорах вице-президент США Джей Ди Вэнс. Позже стало известно, что после перепалки Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

Комментируя произошедшее, сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что должен принести публичные извинения за свое поведение во время переговоров. Политолог Иван Мезюхо, в свою очередь, отметил, что переговоры Трампа и Зеленского были похожи на «человеческий зоопарк». По его словам, Зеленский не до конца осознал уровень компании, в которую попал.