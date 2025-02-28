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Россиян предупредили о способе мошенников маскировать письма

Аналитик Ульянов: мошенники маскируют свои письма под рассылки магазинов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мошенники могут маскировать свои письма под рассылки магазинов для получения доступа к персональной информации россиян. Об этом руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил в пятницу, 28 февраля.

Он подчеркнул, что необходимо пристально рассматривать все сообщения, причем не только от незнакомых, но и от уже знакомых отправителей.

«Злоумышленники могут маскироваться под стандартные рассылки. К примеру, мы привыкли, что еженедельно нам от какого-то маркетплейса или интернет-магазина приходит подборка или какая-то информация. Тут риски очень возрастают, потому что мы привыкаем к тому, что приходят такие сообщения. Когда в таких рассылках появляется «вброс» интересующей нас информации, к примеру, розыгрыш квартиры, бесплатный приз, то, это реально может заинтересовать большое количество пользователей», — рассказал специалист в беседе с Lenta.Ru.

Ульянов отметил, что злоумышленники очень точно копируют все эти рассылки, поэтому может быть проблематично отличить реальное письмо и потенциально опасное.

«Во-первых, нужно внимательно смотреть на письмо: даже минимальные отличия могут свидетельствовать о том, что тут работают мошенники. Во-вторых, что самое важно, нужно внимательно смотреть на ссылки и не переходить по ним», — предупредил он.

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Среди методов злоумышленников — фишинг, спам, телефонные аферы и продажа поддельных накопителей

Ранее, 18 февраля, сообщалось, что мошенники украли у россиян 27 млрд рублей в 2024 году. Это следует из данных Центробанка РФ. Объем операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%.

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