Реклама
Прямой эфир
Общество
Минэк предложил меры поддержки турбизнеса в пострадавших от выброса мазута районах
Мир
Тысячи жителей Афин вышли на протесты в годовщину столкновения поездов в Темпи
Мир
Ким Чен Ын призвал держать ядерные силы в полной боеготовности
Мир
Лавров и Вулин обсудили укрепление стратегического партнерства между РФ и Сербией
Экономика
В России создан «роуминг» при оплате QR-кодом на рынке банковских платежей
Интернет и технологии
СМИ узнали о прекращении работы Skype в мае 2025 года
Мир
Рютте пообещал Киеву помощь на миллиарды после разговора с Трампом
Мир
СМИ узнали об обвинении саудовских пограничников в смертях мигрантов-нелегалов
Спорт
Четыре очка Малкина принесли победу «Питтсбургу» в матче с «Филадельфией»
Мир
Генконсульство РФ в Марселе заявило об ответственности властей Франции за нападение
Мир
Прокуроры Румынии задержали 18 человек по делу кандидата в президенты Джорджеску
Мир
Эксперт связал гибель дайверов из РФ на Филиппинах с сильным течением
Общество
Родственник русского солдата Бушуева заявил о важности захоронения его праха в РФ
Мир
Индекс усталости немцев от санкций против РФ достиг потолка
Общество
СМИ сообщили о планах Минфина расширить область действия патента для мигрантов
Общество
В Смоленской области осудили планировавшего поджог диверсанта на 12,5 года
Авто
УАЗ начнет производство новой модели в 2025 году

В Москве задержали членов банды по делу о похищениях людей и вымогательстве

0
EN
Фото: t.me/IrinaVolk_MVD
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правоохранители задержали в Москве семерых членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством. Об этом 28 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Московского уголовного розыска совместно с оперативниками из Центрального округа столицы по подозрению в совершении тяжких преступлений задержали пятерых мужчин и двух женщин», — написала она в Telegram-канале.

Один из пострадавших рассказал, что по просьбе знакомой пришел в кафе, где к нему подошел злоумышленник и вывел на улицу. На улице несколько человек нанесли ему множественные удары по голове и телу. Затем они, представившись сотрудниками правоохранительных органов, посадили его в машину.

Соучастники позвонили его другу и попросили его приехать на помощь. После этого обоих мужчин доставили в квартиру, где, угрожая пистолетом и ножом, потребовали с каждого по 1 млн рублей, после чего отпустили.

Кроме того, злоумышленники похитили двух девушек и вымогали у них деньги. Потерпевшие передали бандитам 400 тыс. рублей.

Также, добавила Волк, в январе 2024 года преступники под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в одну из квартир и отобрали мобильные телефоны у четырех мужчин и одной женщины, а также похитили различную технику. Потерпевшие перевели на счета злоумышленников около 140 тыс. рублей.

По данному делу возбуждены уголовные дела. В настоящее время шестеро участников банды находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Бандиты Карибского моря: 1,5 тыс. гаитян погибли от рук преступников в 2024 году
Какие преступления совершают в столице и как на это реагирует международное сообщество

4 февраля в Уфе осудили семерых членов преступной группы за похищение людей и бандитизм на сроки от восьми до 15 лет. В качестве жертв фигуранты выбирали лиц, которые, по их мнению, причастны к незаконному обороту наркотических средств, в связи с чем не будут обращаться в правоохранительные органы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025