В Москве задержали членов банды по делу о похищениях людей и вымогательстве

Правоохранители задержали в Москве семерых членов банды, занимавшейся похищением людей и вымогательством. Об этом 28 февраля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Мои коллеги из Московского уголовного розыска совместно с оперативниками из Центрального округа столицы по подозрению в совершении тяжких преступлений задержали пятерых мужчин и двух женщин», — написала она в Telegram-канале.

Один из пострадавших рассказал, что по просьбе знакомой пришел в кафе, где к нему подошел злоумышленник и вывел на улицу. На улице несколько человек нанесли ему множественные удары по голове и телу. Затем они, представившись сотрудниками правоохранительных органов, посадили его в машину.

Соучастники позвонили его другу и попросили его приехать на помощь. После этого обоих мужчин доставили в квартиру, где, угрожая пистолетом и ножом, потребовали с каждого по 1 млн рублей, после чего отпустили.

Кроме того, злоумышленники похитили двух девушек и вымогали у них деньги. Потерпевшие передали бандитам 400 тыс. рублей.

Также, добавила Волк, в январе 2024 года преступники под видом сотрудников правоохранительных органов проникли в одну из квартир и отобрали мобильные телефоны у четырех мужчин и одной женщины, а также похитили различную технику. Потерпевшие перевели на счета злоумышленников около 140 тыс. рублей.

По данному делу возбуждены уголовные дела. В настоящее время шестеро участников банды находятся под стражей, один — под домашним арестом.

4 февраля в Уфе осудили семерых членов преступной группы за похищение людей и бандитизм на сроки от восьми до 15 лет. В качестве жертв фигуранты выбирали лиц, которые, по их мнению, причастны к незаконному обороту наркотических средств, в связи с чем не будут обращаться в правоохранительные органы.