Бандиты Карибского моря: 1,5 тыс. гаитян погибли от рук преступников в 2024 году

Ситуация в Гаити продолжает накаляться — около 1,5 тыс. человек погибли в карибской стране только с начала 2024 года. Спустя месяц с момента побега нескольких тысяч заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса преступные группировки продолжают удерживать практически полный контроль над столицей и нападать на местное население. Для усмирения преступников нужно больше сил, чем мировое сообщество может дать, считают эксперты. Как живет охваченный террором Гаити и почему не удается взять ситуацию под контроль — в материале «Известий».

С начала 2024 года от рук преступников погибли 1,5 тыс. гаитян

Криминогенная ситуация в Гаити ухудшилась 2 марта, когда 97% заключенных столичной тюрьмы карибской страны присоединились к преступным группировкам и взяли под свой контроль 80% Порт-о-Пренса.

Справка «Известий» С тех пор, как в 2021 году действующий президент страны Жовенель Моис был убит, этот пост занял назначенный за несколько дней до его смерти премьер-министр Ариэль Анри. Своей целью преступные сообщества Гаити обозначили смещение Анри с должности, что и произошло 11 марта. На него перекладывают ответственность за экономические и социальные проблемы граничащего с Доминиканской Республикой государства. Фактический контроль над столицей республики находится в руках бывшего главы полиции Джимми Шеризье, известного под кличкой Барбекю, он руководит альянсом группировок «G9 Семья и Союзники».

ООН подсчитала, что с 1 января до 22 марта около 1,5 тыс. гаитян погибли от рук членов преступных сообществ, 826 были ранены. При этом за весь 2023 год число смертей достигло 4,5 тыс., а раненых — 1,6 тыс.

Организация отмечает жестокие меры, которые преступники используют для удержания контроля за районами, где проживает местное население. Гаитянки подвергаются насилию во время нападений бандитских группировок, часто это происходит после того, как на их глазах убивают их мужей. Для сохранения жизни женщины также бывают вынуждены поддерживать регулярную сексуальную связь с бандитами. Жестокость в том числе используется для требования денежного выкупа со стороны родственников жертв.

Еще одна проблема — вербовка детей для участия в деятельности преступных формирований. По данным Офиса ООН по контролю за наркотиками и преступностью, бандиты используют мальчиков как «антенны» (так их функцию называют местные жители),то есть заставляют стоять настороже, пока взрослые промышляют воровством и кражей людей.

Девочек принуждают заниматься домашними делами и шпионажем. Побег для детей — почти невозможная задача. Тех, кто попытался это сделать, преступники поймали и казнили.

Громким случаем стало похищение американского журналиста Эдиссона Пьера. Он исчез 14 марта, когда отправился на интервью с Барбекю. За его освобождение одна из бандитских групп требует выкуп в $600 тыс. Преступникам уже выплатили $40 тыс., но этого оказалось недостаточно.

Деятельность таких сообществ препятствует свободному доступу гаитян к системам здравоохранения и образования. За последнее время около 40% медперсонала покинуло страну, а многие школы были вынуждены закрыться — преступники нападали на детей, их родителей и учителей во время и после уроков. При этом около 21% учебных заведений не работает еще с 2022 года — 30 из них были разрушены, а 16 обворованы.

Три недели безвластия и месяц террора

По факту Гаити находится без действующей власти с 11 марта, когда исполняющий обязанности президента карибской страны Ариэль Анри объявил о своей отставке, чего и требовали преступные группировки.

С начала марта Анри не может вернуться в республику и вынужден скрываться в Пуэрто-Рико. Дело в том, что, возвращаясь из Кении, где Анри провел переговоры об отправке в Гаити миротворческого контингента, он не смог посадить свой самолет в Порт-о-Пренсе — аэродром оказался оцеплен преступниками.

Только 27 марта члены так называемого переходного президентского совета выпустили свое первое обращение с обещанием восстановить порядок в обществе. Перед ними стоит задача выбрать нового премьер-министра. Тем не менее для начала работы совету всё еще не хватает одного члена — всего их должно быть девять.

— Единственный возможный способ уладить ситуацию в Гаити — международное вмешательство, но опыт говорит о том, что даже такой вариант не гарантирует решения проблемы. Это глубоко укоренившейся недуг, хаос в стране находится в таком критическом состоянии, что он может воспроизводить себя, — отметил старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев.

В интервью со Sky News 29 марта лидер группировки «G9 Семья и Союзники» Барбекю впервые заявил, что преступники готовы к диалогу с внешним миром, но только при условии, что их мнение тоже будет услышано.

При этом он отметил, что даже на время переговоров оружие не будет отложено. По словам Барбекю, бандиты ведут войну против коррумпированной политической элиты. Этим он также отверг возможность участия Кении в миротворческой миссии, поскольку ее представителей якобы можно легко подкупить.

«Если приедут военные или полицеские из Кении, мы будем к ним относиться как к агрессорам. Мы не станем сотрудничать с теми, кто вторгается, чтобы растоптать нашу независимость», — говорит Барбекю.

Ранее Кения и Гаити подписали соглашение об отправке 1 тыс. кенийских полицейских в карибскую страну для поддержания безопасности в рамках миссии ООН. А 30 марта о своей готовности оказывать помощь гаитянским силовикам объявили в США. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, Соединенные Штаты — крупнейший донор гуманитарной помощи стране. С 2022 года Вашингтон выделил более $170 млн на нужды карибской страны. В тот же день Канада заявила об отправке 70 военных на Ямайку для тренировки солдат из карибских стран, которые готовятся отправиться в Гаити по линии ООН.

— Положить конец беспорядкам подразумевает большое количество экономических активов и усилий. Чтобы противостоять многотысячным членам банд, нужно как минимум 25–30 тыс. полицейских, международное сообщество не в силах предоставить такой объем помощи, — считает Магомед Кодзоев.

В октябре 2023 года Совет Безопасности ООН распорядился отправить в Гаити международную миссию. В I квартале 2024-го в стране планировалось разместить около 2,5 тыс. полицейских, в том числе из Кении. О начале ее работы пока не сообщалось.

— Настаивать на отправке миссии ООН в Гаити должны страны Латиноамериканского региона, — полагает бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе.

По его словам, полномочия миссии, которую планируют развернуть в стране, зависят от того, какие положения Устава ООН будут задействованы при принятии резолюции об этом.

— В Совете Безопасности предусмотрены резолюции, которые принимаются по шестой главе, то есть не носят характер военно-политического принуждения, а есть по седьмой, которые носят характер военно-политического принуждения (в этом случае есть больше полномочий с точки зрения использования силы. — «Известия»). Я думаю, что в конечном итоге будут использованы обе, — отметил в беседе с «Известиями» Сергей Орджоникидзе.

Эксперт считает, что для эффективной работы миссии необходимо также ее постоянное взаимодействие с местными властями. При этом они не контролируют ситуацию у себя в стране, что подвергает опасности жизнь и здоровье миссии, резюмировал он.