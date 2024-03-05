У карибских кризис: посольство РФ призывает воздержаться от посещения Гаити

Российское посольство призвало соотечественников воздержаться от посещения Гаити, а находящихся там граждан РФ проявлять повышенную осторожность . До 6 марта в республике введен комендантский час и усилены меры безопасности после побега нескольких тысяч заключенных из местной тюрьмы . Что происходит в стране и может ли ситуация отразиться на соседней Доминиканской Республике, которая пользуется популярностью среди российских туристов, — в материале «Известий».

Гаити проживает кризис безопасности

Ситуация с безопасностью в Гаити ухудшилась вечером 2 марта, когда из столичной тюрьмы карибской страны сбежало около 97% заключенных . В связи с криминогенной ситуацией правительство Гаити усилило безопасность и ввело комендантский час с восьми вечера до пяти утра вплоть до 6 марта с возможностью его дальнейшего продления.

— Призываем российских граждан по возможности воздержаться от поездок в Республику Гаити, а находящихся там соотечественников — соблюдать повышенную осторожность , — сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Венесуэле (посольство также представляет интересы России в Гаити).

Дипведомство охарактеризовало криминогенную обстановку в Гаити как крайне сложную.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

Ответственность за побег нескольких тысяч заключенных из крупнейшей на острове тюрьмы в столице Порт-о-Пренс на себя взял 46-летний экс-полицейский Джимми Шеризье по прозвищу Барбекю . Именно он в 2020 году объявил о создании группировки «G9 Семья и Союзники» (по сути, это альянс банд) и провозгласил себя ее лидером. Шеризье находится под санкциями ООН. Примечательно, что есть сразу несколько версий происхождения его прозвища. Так, по одной из них, оно связано с тем, что ему приходилось поджаривать людей. Впрочем, Шеризье приводит совсем другое объяснение: такое прозвище он стал якобы использовать по той причине, что его мама торговала жареным мясом на улице. Шеризье приписывают ответственность в том числе за убийства гражданского населения в стране.

Целью атаки, во время которой свыше 80 человек, включая экс-военных, захватили тюрьму, он назвал смещение главы гаитянской полиции, а также временно исполняющего обязанности президента Ариэля Энри, местонахождение которого сейчас неизвестно. В субботу глава государства вылетел из Кении, куда отправился за помощью в борьбе с преступными группировками, контролирующими сейчас около 80% столицы страны.

Преступные группировки также попытались 4 марта захватить Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра. Произошла перестрелка с полицией, при этом пассажиров на тот момент в здании аэропорта не было.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

В ответ на сообщения из Гаити МИД Бразилии призвал создать миссию ООН для разрешения напряженной ситуации в регионе в соответствии с резолюцией, принятой еще в прошлом году.

«Бразилия призывает международное сообщество срочно принять конкретные шаги для поддержки страны, в частности, посредством выполнения резолюции 2699 (2023) Совета Безопасности ООН, согласно которой создается Многонациональная миссия по поддержке безопасности в Гаити», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В октябре 2023 года Совет Безопасности ООН распорядился отправить в Гаити международную миссию . В I квартале 2024-го в стране планировалось разместить около 2,5 тыс. полицейских, в том числе из Кении.

Причины обострения

Обострение криминогенной ситуации в Гаити началось в 2021 году, после того как был убит президент Жовенель Моис . Его пост занял Ариэль Анри, которого всего за несколько дней до смерти Моис объявил премьер-министром.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

В убийстве экс-президента обвиняют группу колумбийских наемников . Они тоже находились в тюрьме Порт-о-Пенса в момент, когда состоялся побег. МИД Колумбии призвал перевести 17 сограждан в более безопасную тюрьму.

Расследование смерти до сих пор не окончено. В феврале этого года в число подозреваемых в организации убийства включили вдову Моиса Мартину . Один из подозреваемых тогда заявил, что она могла быть заинтересована занять президентское кресло.

Около 59% населения Гаити находится за чертой бедности и часто не имеют доступа к медицине, еде и чистой воде . Около 14% вынуждены мигрировать. На 2023 год население карибской страны составило 11,7 млн человек.

По подсчетам ООН, в результате нестабильной криминогенной ситуации за 2023 год насилию со стороны преступных группировок (сюда входят случаи убийств, ранений и похищения людей) подверглось более 8,4 тыс. человек . Это в два раза превышает показатель 2022-го.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

За один только январь 2024 года в Гаити погибло более 800 человек . Во время нынешнего обострения около 15 тыс. гаитян были вынуждены покинуть свои дома из-за угроз преступников. Международные организации видят признаки гражданской войны в стране.

Если у других государств есть негативные и позитивные моменты в истории, сменяющие друг друга по синусоиде, то в Гаити позитивных периодов практически нет, говорит профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов.

— Причины проблем в Гаити — комплекс экономических, социальных, политических трудностей вдобавок к тому, что мы просто называем хроническим невезением , — сказал эксперт.

При этом международные организации, как говорит Борис Мартынов, со своей работой на острове не справляются. Радикальное решение проблем Гаити найти сложно, тем не менее начать стоило бы с коррупции.

— В первую очередь в Гаити нужно начинать бороться с преступностью и коррупцией. Но как бороться с коррупцией, если она часть культуры? Запретить коррупцию — это запретить Гаити, — считает эксперт.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

Жестокость внутри страны также подвергает опасности соседствующую с Гаити Доминиканскую Республику, их совместная граница составляет примерно 376 км. Многие мигранты стремятся пересечь ее в погоне за лучшим будущим. Бегут из страны даже полицейские.

В связи с обострением криминогенной ситуации в Гаити президент Доминиканской Республики Луис Абинадер заявил, что ответ его страны будет решительным, если сбежавшие преступники попытаются проникнуть в Доминикану . Глава государства в целях безопасности не уточнил, какие именно меры будут приняты на границе.

По данным доминиканской прессы, граница укреплялась на протяжении последних нескольких месяцев, а визы для въезда в республику гаитянам перестали выдавать еще в октябре 2023 года.

— Доминиканская Республика как постулируемая демократия должна соблюдать некоторые принципы: охранять права и свободы человека, заботиться о реакции международной общественности на ее действия, на реакцию правозащитных организаций. Из-за того что Доминикана вынуждена принимать во внимание слишком много факторов, она действует не с позиции силы, а с позиции слабости , — заявил Борис Мартынов.

Фото: REUTERS/Ralph Tedy Erol

При этом Доминиканская Республика — популярное направление у зарубежных туристов . С января по август 2022 года в этой карибской стране побывали 103,7 тыс. россиян. До пандемии РФ занимала лидирующие места по турпотоку среди европейских государств. В 2019-м Доминикану посетило свыше 208 тыс. туристов из России. А в период с 2016 по 2021 год в республику слетало порядка 1 млн соотечественников, сообщали ранее в АТОР.