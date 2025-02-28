Реклама
Прямой эфир
Общество
Минэк предложил меры поддержки турбизнеса в пострадавших от выброса мазута районах
Мир
Тысячи жителей Афин вышли на протесты в годовщину столкновения поездов в Темпи
Мир
Ким Чен Ын призвал держать ядерные силы в полной боеготовности
Мир
Лавров и Вулин обсудили укрепление стратегического партнерства между РФ и Сербией
Экономика
В России создан «роуминг» при оплате QR-кодом на рынке банковских платежей
Интернет и технологии
СМИ узнали о прекращении работы Skype в мае 2025 года
Мир
Рютте пообещал Киеву помощь на миллиарды после разговора с Трампом
Мир
СМИ узнали об обвинении саудовских пограничников в смертях мигрантов-нелегалов
Спорт
Четыре очка Малкина принесли победу «Питтсбургу» в матче с «Филадельфией»
Мир
Генконсульство РФ в Марселе заявило об ответственности властей Франции за нападение
Мир
Прокуроры Румынии задержали 18 человек по делу кандидата в президенты Джорджеску
Мир
Эксперт связал гибель дайверов из РФ на Филиппинах с сильным течением
Общество
Родственник русского солдата Бушуева заявил о важности захоронения его праха в РФ
Мир
Индекс усталости немцев от санкций против РФ достиг потолка
Общество
СМИ сообщили о планах Минфина расширить область действия патента для мигрантов
Общество
В Смоленской области осудили планировавшего поджог диверсанта на 12,5 года
Авто
УАЗ начнет производство новой модели в 2025 году
Сюжет:

Правительство сообщило о соответствии черноморской рыбы нормативам

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Результаты 1,6 тыс. исследований рыбы и рыбной продукции из Черного моря показали, что нарушений гигиенических нормативов нет. Об этом 27 февраля сообщили в правительстве России.

«Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тыс. исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены», — говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.

Там добавили, что Роспотребнадзор всё еще ведет усиленный мониторинг качества окружающей среды в зоне разлива мазута в черноморской акватории. С начала таких работ специалисты выполнили 3 тыс. проверок воды из распределительной сети и источников питьевого водоснабжения. Обработаны более 10,5 тыс. проб атмосферного воздуха. Все эти исследования показали отсутствие каких-либо отклонений.

В правительстве добавили, что специалисты демонтировали более 70% кормы танкера «Волгонефть-239», более 520 т металла сдали на переработку. Работы планируется завершить к 31 марта.

Капли в море: выбросы с затонувших танкеров будут продолжаться
Что ученые предлагают для помощи в очистке побережья Черного и Азовского морей

Накануне на трех пляжах в Краснодарском крае — «Премьеры» в Анапе, в Джемете и на «Тортуге» в Витязево — обнаружили новые выбросы мазута. Уточнялось, что новые фрагменты нефтепродуктов убирают первыми, а потом продолжается деликатная очистка территорий.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025