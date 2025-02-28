Правительство сообщило о соответствии черноморской рыбы нормативам
Результаты 1,6 тыс. исследований рыбы и рыбной продукции из Черного моря показали, что нарушений гигиенических нормативов нет. Об этом 27 февраля сообщили в правительстве России.
«Ведется контроль состояния биоресурсов. По результатам 1,6 тыс. исследований рыбы и рыбной продукции несоответствия гигиеническим нормативам не выявлены», — говорится в сообщении правительства в его Telegram-канале.
Там добавили, что Роспотребнадзор всё еще ведет усиленный мониторинг качества окружающей среды в зоне разлива мазута в черноморской акватории. С начала таких работ специалисты выполнили 3 тыс. проверок воды из распределительной сети и источников питьевого водоснабжения. Обработаны более 10,5 тыс. проб атмосферного воздуха. Все эти исследования показали отсутствие каких-либо отклонений.
В правительстве добавили, что специалисты демонтировали более 70% кормы танкера «Волгонефть-239», более 520 т металла сдали на переработку. Работы планируется завершить к 31 марта.
Накануне на трех пляжах в Краснодарском крае — «Премьеры» в Анапе, в Джемете и на «Тортуге» в Витязево — обнаружили новые выбросы мазута. Уточнялось, что новые фрагменты нефтепродуктов убирают первыми, а потом продолжается деликатная очистка территорий.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.