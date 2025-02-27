Новые выбросы мазута зафиксировали на трех участках пляжей в Анапе
На трех участках побережья в Анапе зафиксировали новые выбросы мазута после крушения танкеров. Об этом 27 февраля сообщил оперштаб по Кубани.
Уточняется, что мазут был обнаружен возле пляжа оздоровительного центра «Премьера» в Анапе, пляжа Джемете и на территории «Тортуга» в Витязево.
«Новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь. Далее продолжают деликатную очистку основной территории пляжей», — указано в Telegram-канале оперштаба.
15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С обоих судов эвакуированы 27 человек, один человек погиб. По поручению президента России Владимира Путина была создана рабочая группа для координации работы по устранению последствий ЧП.